Keane encendió el Movistar Arena para festejar los 20 años de "Hope and Fears"

Este martes, Keane se reencontró con el público chileno para celebrar en el Movistar Arena los 20 años de su álbum debut "Hope and Fears".

Alrededor de las 21:00 horas, el cuarteto apareció en el escenario para iniciar los festejos con "Can't Stop Now", seguida de "Silenced by the Night" y "Bend & Break", para dar paso a temas más melancólicos como "Your Eyes Open" y "Nothing In My Way".

Con el ánimo y energía que caracteriza su presencia sobre el escenario, Tom Chaplin mencionó su emoción de estar de regreso en suelo nacional en varias pausas, haciendo varios guiños a la fanaticada.

En tanto, la batería de Richard Hughes, el manejo del bajo de Jesse Quin y los increíbles teclados de Tim Rice-Oxley sonaron casi tan fuerte como las voces de los presentes, quienes corearon canciones como "The Way I Feel", acompañada de un "fan project" con consistía en un juego con los flash de los teléfonos, "Everybody's Changing", "Disconnected", "A Bad Dream", "Is It Any Wonder?" y "This Is The Last Time", haciendo vibrar el recinto del Parque O'Higgins.

Encantado por el cariño de los fanáticos, el vocalista afirmó que Chile ha sido "la audiencia más ruidosa de este tour", recalcando la bella y "mágica conexión" entre el grupo y sus seguidores nacionales, a quienes dedicó el clásico "Somewhere Only We Know".

Keane festejó a La Roja

Tras salir unos segundos del escenario, Chaplin regresó a escena para tomar el micrófono y comentar los resultados del partido Chile contra Venezuela, revelando que La Roja se impuso sobre la Vino Tinto con 4 goles versus 2 y celebrando junto a la bandera con una eufórica multitud gritando el "Olé olé".

Retomando el show con "My Shadow", repasando éxitos como "Sovereign Light Café" y sorprendiendo con una corta versión de "Snowed Under" a petición del público, los oriundos de Battle rockearon con un cover de "Under Pressure" de Queen y David Bowie.

Finalmente, la banda promeió regresar pronto con nuevo material y terminó la fiesta de cumpleaños con "Bedshaped", demostrando a casi 5 años de su última visita, donde llenaron en dos noches el Teatro Caupolicán, su solidez en el indie rock.