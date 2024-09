Kendrick Lamar encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2025

Este domingo, la NFL confirmó que Kendrick Lamar será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LIX.

A través de un vídeo, el rapero confirmó su presencia en el mega evento, cuya próxima versión se llevará a cabo en Nueva Orleans.

"Qué tal todos. Soy Lamar y me presentaré en el Super Bowl LIX ¿Vendrán? Eso espero. Solo hay una oportunidad de ganar el campeonato, no hay segundas oportunidades. No quiero que se lo pierdan. Nos vemos en Nueva Orleans. Pónganse algo lindo, aunque lo vean desde casa", comentó el artista en un vídeo.

El ganador de un Premio Pulitzer sucederá a colegas como Usher, Rihanna, Lady Gaga y The Weeknd, quienes han sido los encargados animar el medio tiempo durante el mega evento deportivo.

Así Lamar, quien tuvo una breve aparición en la edición del 2022, llevará a la cancha de fútbol éxitos como "All The Stars", "Bitch, Don't Kill My Vibe", "DNA", "Money Trees", "Humble", entre otros.

Fecha del Super Bowl

La final del campeonato de la NFL, que coronó a los Kansas City Chiefs como bicampeones en su última versión, se llevará a cabo el próximo 9 de febrero del 2025 en el Ceasers Superdome, hogar de los New Orleans Saints.