Lady Gaga expresa su deseo de ser madre: "Ese es mi próximo papel"

La artista Lady Gaga expresó abiertamente su deseo de convertirse en madre, una ambición que prioriza sobre sus futuros proyectos profesionales.

Al ser consultada sobre un posible debut en Broadway durante su aparición en "The Late Show", de Stephen Colbert, Gaga confirmó su interés en diversos proyectos, pero enfatizó que "Lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico, espero".

La cantante también se refirió a su prometido Michael Polansky: "Es mi mejor amigo en todo el mundo. ¿Qué puedes decir sobre tu mejor amigo?". Y destacó su apoyo incondicional al añadir: "Él pelea por mí todos los días. Creo que por un largo tiempo sentí que estaba navegando esto sola y era dificil. Ya no lo es. Soy muy afortunada".

Además de lo afectivo, Polansky participó en la producción de sus últimos álbumes, "Harlequin" y "Mayhem". Sobre este último, Gaga reveló a Colbert que incluye una canción, "Blade of Grass", inspirada en el momento en que Polansky le pidió matrimonio usando una brizna de hierba que más tarde transformó en anillo.

Con una carrera en pleno apogeo que incluye su actual "Mayhem Ball Tour" y nuevas incursiones actoriales, Lady Gaga deja claro que, entre todos sus compromisos, la construcción de una familia con Polansky ocupa un lugar central en su visión de futuro.