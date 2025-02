Lady Gaga ofrecerá un concierto gratuito en Río de Janeiro en mayo

La cantante estadounidense Lady Gaga dará un concierto gratuito en la playa de Copacabana el sábado 3 de mayo, confirmó el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, tras semanas de especulación.

El evento busca repetir el éxito del concierto gratuito de Madonna en mayo pasado, que atrajo a 1,6 millones de personas, llenó hoteles y restaurantes, y generó millonarios ingresos para la ciudad. "¿Voy a gastar dinero público con Lady Gaga? Sí. Con Madonna también gasté, porque ayudó a construir nuestra identidad", afirmó Paes.

El show marcará el regreso de Lady Gaga a Brasil tras 13 años de ausencia. Su última presentación en el país fue en 2012 durante su gira mundial "Born This Way Ball", cuando actuó ante 50.000 personas en el Parque de los Atletas de Río. En 2017, estaba confirmada para Rock in Rio, pero canceló por problemas de salud.

El concierto en Copacabana podría ser el de mayor público en la carrera de la artista, considerando que Madonna atrajo a 1,6 millones de espectadores y los Rolling Stones a 1,2 millones en la misma playa.

Su regreso se producirá pocos meses después del lanzamiento de su octavo álbum, Mayhem, previsto para el 7 de marzo. Su segundo sencillo ya se encuentra entre los más escuchados en plataformas digitales.