Letrista de King Crimson, Peter Sinfield, muere a los 80 años

El compositor y letrista de King Crimson, Peter Sinfield, falleció este jueves a los 80 años, según dio a conocer la misma banda.

La noticia fue dada a conocer en redes sociales por el miembro de la agrupación británica Robert Fripp, quien declaró que su antiguo colega llevaba varios años sufriendo un deterioro en su salud.

Por su parte, Sinfeld conformó de una pieza fundamental en King Crimson, siendo responsable de darles su nombre y el encontrar su primer local de ensayo, de acuerdo el sitio de espectáculos NME.

Además de aportar con letras para los temas, también fue director artístico engargado de las portadas de los lanzamientos "Court", "In The Wake of Poseidon", "Islands" y "Lizard" desde 1969 hasta 1971.