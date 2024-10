Liam Payne, miembro de One Direction, muere a los 31 años

El cantante Liam Payne, conocido por ser miembro de la boyband One Direction, murió este miércoles a la edad de 31 años.

De acuerdo al medio argentino La Nación, el artista habría perdido la vida tras caer del tercer piso de un hotel en el sector de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Asimismo, el citado señaló que personal policial había acudido al lugar por un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo, posiblemente bajo efectos de drogas y alcohol.

"A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre (...) Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación", declaró Alberto Crescenti, titular del SAME.

Si bien, personal policial indicó que hay que esperar a los resultados de la autopsia, "de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave".

El británico, que debió cancelar una serie de shows en Sudamérica el 2023 debido a problemas de salud, había sido visto hace unas semanas en el concierto de su excompañero Niall Horan en la capital trasandina.

Además, solo media hora antes de su deceso, Payne había posteado una serie de fotografías junto a su pareja en la red social Snapchat.