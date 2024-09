Linkin Park está de vuelta: Nuevo disco y shows para 2024

Tras siete años de inactividad el grupo Linkin Park anunció su nueva formación, el lanzamiento de un nuevo álbum y una gira para este 2024.

En 2017 los estadounidenses sufrieron la muerte de su cantante Chester Bennington y decidieron disolverse. Luego de varios años de silencio, la banda decidió volver con una nueva voz: Emily Armstrong, cantante estadounidense conocida por su trabajo con Dead Sara.

Junto a eso Linkin Park confirmó el estreno de su disco "FROM ZERO", el primero desde 2017. para el próximo 15 de noviembre. El primer sencillo titulado "The Emptiness Machine" se estrena este jueves 5 de septiembre.

"Nos sentimos empoderados con esta nueva formación y con la música vibrante y energizante que creamos juntos. Estamos estableciendo juntos los puntos de contacto sonoros que nos caracterizan y explorando nuevos", destacó Mike Shinoda.

Gira Linkin Park 2024

Como parte del anuncio Linkin Park hizo un show secreto en Los Angeles en el que presentó parte de su nueva música y a su nueva vocalista intepretando clásicos como "Numb" y "One step closer".

Adicionalmente el grupo confirmó un puñado de conciertos para este año en grandes ciudades del mundo como Los Angeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá, siendo por ahora, la única parada que tendrán en Sudamérica.