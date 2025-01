Lollapalooza 2025: Foster The People, Artemas y Turf se suman a la cartelera de sideshows

Este martes, Lollapalooza Chile 2025 confirmó que Foster The People, Artemas y Turf se suman a su cartelera de sideshows.

Foster The People visitará Chile por cuarta ocasión y ofrecerá un concierto en paralelo el próximo 24 de marzo en el Teatro La Cúpula, donde presentarán su último disco "Paradise State of Mind", además de repasar viejos éxitos como "Pumped Up Kicks" y "Houdini".

Por su parte Artemas, cuyo tema "I like the watch you kiss me" se ha viralizado en redes sociales, llegará a la Sala Metrónomo el 25 de marzo.

En tanto, los argentinos Turf repasarán un repertorio lleno de hits y "Renacimiento", su más reciente lanzamiento, en un show a realizarse el 19 de marzo en Club Subterráneo.

Venta de entradas

La venta de tickets para los tres shows, que se suman a los siete anunciados previamente, comenzará este 23 de enero al mediodía mediante Ticketmaster.