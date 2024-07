Los Simpson lo predijeron: Cypress Hill se presentó con la Orquesta de Londres

El grupo Cypress Hill hizo realidad el icónico chiste de Los Simpson presentándose con la Orquesta Sinfónica de Londres.

En el episodio "Homerpalooza" ("Reventón" en Latinoamérica), la banda de hip hop termina colaborando con la Orquesta tras contratarlos, aparentemente, mientras estaban drogados, interpretando una versión clásica de "Insane in the Brain".

Los Simpson lo hicieron otra vez

Ahora bien, a 28 años del capítulo, los oriundos de California hicieron realidad la broma este miércoles 10 de julio, subiendo al escenario del Albert Royal Hall en Londres junto a la LSO.

"Es algo de lo que hemos hablado durante muchos años desde que se emitió el episodio de Los Simpson", declaró el rapero B-Real a la BBC. "Así que es muy especial para nosotros (...) Hemos tocado en muchos lugares históricos a lo largo de nuestra carrera y cosas así, pero nada tan prestigioso como esto", añadió.

Vestidos de traje, la banda celebró los 30 años de su álbum "Black Sunday", interpretando con acompañamiento orquestal temas como "I Wanna Get High", "I Ain't Goin' Out Like That", "Lick a Shot" y, por supuesto, "Insane in the Brain".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BREAL.TV™ (@brealtv)