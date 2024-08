Luis Miguel está en Chile: revelan detalles de la inesperada visita del "Sol de México"

Cecilia Gutiérrez causó sorpresa al revelar que el cantante Luis Miguel lleva varios días en Chile junto a su pareja.

"Anda una visita ilustre en Chile. Muy escondido. Lleva varios días acá. Luis Miguel con su novia Paloma (Cuevas). Están acá desde el fin de semana. Se van hoy", reveló la periodista en su canal de difusión en Instagram.

Asimismo, en el programa "¡Hay que decirlo!", la comunicadora detalló los motivos de la visita del "Sol de México", quien habría sido visto en un conocido restaurante durante el fin de semana.

"Dicen que vino por negocios. Él tiene un vino, se llama 'Único', pero ya no lo tiene. Fue a comer a dos restoranes, obviamente no dejó que le sacaran fotos. No hay registros. El año pasado, él estuvo bien complicado de salud cuando hizo diez conciertos en Chile, estuvo con una amigdalitis severa. Estuvo tan complicado que hizo buena onda con uno de los médicos de la clínica", explicó.

En este contexto, Gutiérrez señalo que el intérprete de "La Incondicional" llegó al país para reunirse con el profesional de la salud y "someterse a un procedimiento, no sé si llamarlo estético".

"Es un procedimiento que lo hacen en una clínica del sector oriente de esta capital, de hecho el cantante hoy fue para allá. Consiste en una célula... Es una terapia avanzada de antienvejecimiento", reveló la panelista de farándula.