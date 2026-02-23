Robert Funk: Es injusto que EE.UU. use su poder para limitar nuestra soberanía, pero así es la realidad

El doctor en Ciencia Política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk, cuestionó en Cooperativa la decisión de Estados Unidos de suspender las visas de tres funcionarios chilenos, asegurando que usan su poder para "limitar nuestra soberanía".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto manifestó que "es una sanción y una señal de protesta que es poco usual. Es poco usual, primero, personalizar el tema en tres personajes y particularmente un ministro de Estado, y es poco usual usar este tipo de sanción para una decisión respecto a un proyecto de infraestructura, un proyecto de inversión".

"Sabemos con lo que estamos lidiando. Sabemos que Estados Unidos anunció su intención de profundizar su participación y su influencia en la región. Sabemos que Estados Unidos manifestó con varios ministros en varias reuniones, su preocupación respecto a este proyecto. Entonces, en ese sentido el gobierno no debería estar sorprendido", detalló.

Funk agregó que "la sorpresa viene más bien por el lado que Chile, desde que asumió el gobierno Trump, yo creo que pensamos que íbamos de alguna forma a escapar o zafar de los efectos punitivos que hemos visto en otros casos. Y ahora nos tocó, y eso en el fondo es la nueva realidad (...) tal vez pensamos que no es justo, tal vez pensamos que afecta nuestra soberanía, hay muchas cosas, pero es la realidad y tenemos que ajustar la forma en que hacemos política".

"Hay motivos para, por lo menos, estudiar bien cuál es la participación e interés de China. Sabemos que las empresas chinas tienen un vínculo bastante estrecho con el régimen chino y, por lo tanto, es algo que tenemos que estudiar. (...) En el mundo actual, ya no basta con simplemente tratar de atraer inversión. En el mundo actual tenemos que pensar si los proyectos están en el interés nacional desde distintos puntos de vista, incluyendo seguridad. En eso yo creo que Estados Unidos tiene razón. Dicho eso, obviamente que nos afecta la soberanía. Obviamente que estamos más limitados en nuestra capacidad de tomar decisiones soberanas porque Estados Unidos está siendo más activo en presionar en pos de sus propios intereses", sentenció.

"China va a presionar por su lado para mantener sus proyectos. China tiene la capacidad de presionar. El mercado chino es el principal mercado de exportación para productos chilenos. Entonces, es un problema y la declaración de la embajada china apunta justamente a presionar", dijo.

Para Funk, "esta acción por parte de Estados Unidos le crea un problema más grande a José Antonio Kast que a Boric. Boric se va. Boric puede esperar tres semanas y decir: 'Bueno, nosotros hicimos lo posible y aquí está el proyecto y hagan lo que quieran'. Y va a ser el Presidente electo, en ese momento Presidente, el que va a tener que tomar la decisión respecto a este proyecto en particular y, obviamente, proyectos a futuro".

"Si Kast, por ejemplo, quisiera por sus propias preocupaciones respecto a este proyecto, si él hubiera querido detenerlo, ahora va a parecer que le está haciendo caso a las presiones norteamericanas en vez de estar tomando su propia decisión. Entonces, Kast tiene un problema más grande que Boric y va a ser interesante ver si es un tema que sale, y se pone en la testera cuando viaje a Florida en un par de semanas más", adelantó.