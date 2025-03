Marcianeke, de las sombras de la depresión a la cima del género urbano

Matías Muñoz, conocido como "Marcianeke", es una de las figuras más influyentes del género urbano en Chile. Su estilo irreverente y letras sin filtro ha conectado con una amplia audiencia joven.

Sin embargo, detrás de su ascenso hay una historia de lucha personal, marcada por momentos oscuros que el artista no teme compartir, y en esta ocasión lo hizo para "Podemos Hablar" de CHV.

En el estreno de la séptima temporada del programa, Marcianeke fue invitado junto a Botota Fox, Andrea Arístegui y JC Rodríguez. Fue allí donde confesó que durante su adolescencia enfrentó una profunda depresión, un período en el que llegó a autolesionarse y a intentar suicidarse con una sobredosis de antidepresivos.

"Me encerraba en mi pieza, me intenté cortar los brazos... era impotencia, rabia", relató el cantante. Su frustración, según explicó, nacía de la imposibilidad de dedicarse a la música.

Admitió que estuvo en tratamiento con pastillas antidepresivas, las cuales combinó sin medir lo que hacía: "Me tomé como siete pastillas. Si me pasaba un poco más, me moría".

Pese a todo, ingresó a la escena urbana y se destacó por su versatilidad y colaboraciones. Dijo haber ayudado a muchos cantantes emergentes y sentirse orgulloso de su crecimiento, aunque no todos le han retribuido. "Igual me frustro, pero ellos están haciendo lo que yo tuve la oportunidad y no hice", concluyó.

"Podemos Hablar" estará en sintonía en CHV a las 22:30.