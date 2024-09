Miembro de The Cure revela que fue diagnosticado con un "raro y agresivo" cáncer

El músico del grupo The Cure, Roger O'Donnell, reveló su dura lucha contra un "raro y agresivo" tipo de linfoma.

A través de sus redes sociales el tecladista relató que fue diagnosticado con esta enfermedad hace un año y que en los últimos 11 meses ha estado en diversos tratamientos. "Había ignorado los síntomas y cuando me hicieron la biopsia, los resultados fueron devastadores", recordó.

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL

El británico agregó que "tuve el beneficio de tener la última inmunoterapia de ciencia ficción y algunos fármacos usados por primera vez hace cien años", y que también tuvo que someterse a una radioterapia".

Según contó los tratamientos dieron resultados, por lo que dijo estar "bien y los pronósticos médicos son espectaculares".

"El cáncer puede vencerse si eres diagnosticado a tiempo, así que sólo les puedo decir que se chequeen, si es que han tenido la mínima sospecha de síntomas, vayan a chequearse", recomendó O'Donnell al finalizar su mensaje.

I had the benefit of the latest sci fi immunotherapy and some drugs that were first used 100 years ago. The last phase of treatment was radiotherapy which also was one of the first treatments developed against cancer. Im fine and the prognosis is amazing.