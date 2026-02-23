Municipalidad de Puerto Varas marca distancia con Américo: "No representa lo que promovemos"

Durante la Semana Puertovarina, el cantante Américo lanzó incómodos comentarios contra las mujeres.

En medio de su presentación, el músico dijo: "¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio, Shakira".

Asimismo, el artista -que enfrenta una denuncia por una supuesta agresión a Yamila Reyna, su expareja- causó indignación al hacer referencia a la violencia intrafamiliar.

Municipalidad de Puerto Varas abordó los dichos de Américo

Tras las polémicas declaraciones del artista, que se viralizaron en redes sociales, la Municipalidad de Puerto Varas repudió las palabras del exponente de la cumbia.

"Los dichos realizados sobre el escenario por el artista Américo no reflejan el espíritu con el que organizamos esta fiesta y tampoco representan la agenda que promovemos como municipio y como comunidad", expresaron en un comunicado

Bajo esta línea, el municipio afirmó que estas tensas expresiones "no van en línea" con la celebración de la Semana Puertovarina, "pensada para encontrarnos, para compartir, y para sentir orgullo por lo que somos".

Si bien, la comuna mencionó la denuncia por violencia intrafamiliar que enfrenta el cantante, señalaron que, "al tratarse de un proceso en curso y sin una resolución que estableciera inhabilidades legales, el municipio no contaba con herramientas jurídicas para cancelar un contrato ya firmado con anterioridad sin provocar incumplimientos legales".

"Actuar dentro del marco legal no significa relativizar la gravedad de estos temas. Implica cumplir nuestras obligaciones institucionales mientras la justicia determina lo que corresponda", sentenciaron.

La declaración de la municipalidad se alinea a la respuesta del alcalde Tomás Gárate, quien expresó en su cuenta de Instagram que, pese a no tener facultades legales para cancelar, habían enviado una solicitud formal al equipo de Américo para suspender la presentación, la que finalmente fue rechazada por el cantante.