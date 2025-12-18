Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Murió Lautaro "Taby" López, cantante de Pachuco y la Cubanacán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico de 72 años falleció la noche del martes 16 de diciembre.

Murió Lautaro
El cantante Lautaro "Taby" López, reconocida voz principal de la agrupación Pachuco y la Cubanacán por más de dos décadas, murió a los 72 años. 

De acuerdo a lo anunciado por el grupo tropical, el deceso del artista ocurrió la noche del martes 16 de diciembre. 

López, que asumió un importante rol en la banda tras el fallecimiento de Roberto "Pachuco" Fonseca en 2001, enfrentó un complejo escenario de salud durante los últimos meses. 

De hecho, el artista había sido visto en silla de ruedas tras sufrir la amputación de una pierna a raíz de la diabetes, señaló radio ADN

El funeral del músico se lleva a cabo este jueves en la Iglesia Corazón de María de Valparaíso (Pocuro 834), para ser finalmente despedido en el Cementerio N°3 de la misma ciudad. 

