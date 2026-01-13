Alberto Plaza y Gloria Benavides reciben el premio Figura Fundamental de la SCD

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció que los cantantes Alberto Plaza y Gloria Benavides recibirán el premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2025.

Plaza, que en los últimos años se ha desempeñado como comentarista de política, cuenta con una carrera musical de más de 40 años que sobrepasó las fronteras de Chile gracias a canciones como "Que cante la vida,Bandido" o "Cuándo vendrás".

"Estoy sobrepasado por la emoción. Esto es lo que para mí significa ser profeta en tu tierra, y es lo que más me importa, porque tengo una profunda raíz con mi país, y ser reconocido en mi tierra, con mi gente, para mí tiene una dimensión muy especial", señaló el cantautor.

Por su parte Gloria Benavides tiene una dilatada trayectoria que comenzó a los 5 años y que fue creciendo con el tiempo gracias a temas como "La gotita" o "Por qué no fui yo tu primer amor". También es reconocida por su personaje de "La cuatro dientes" y por su trabajo en el recordado "Jappening con Ja".

"Estoy muy feliz, y aunque gracias a Dios he recibido muchos premios, éste era muy importante para mí como artista, como cantante, que es mi faceta más importante", destacó Benavides.