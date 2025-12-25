Alcalde de Arica recibió a teloneros de Iron Maiden y promete festival anual de metal

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, recibió a la banda chilena Nuclear, oriunda de esa ciudad nortina, y prometió la realización de un evento anual de metal, con invitados de Bolivia y Perú.

La reunión se dio en el marco del reconocimiento del edil al quinteto de thrash metal, que en 2026 será telonero de los dos shows que Iron Maiden ofrecerá en Santiago, en el marco de su gira por su 50° aniversario.

Nuclear, quinteto ahora radicado en Santiago, se formó en Arica en 2001 y mentiene a tres integrantes que se iniciaron tocando juntos a mediados de la década de 1990, cuando tenían 15 años: Eugenio Sudy, Francisco Haussmann y Sebastián Puente.

"He prometido a Nuclear un gran encuentro musical de metal, donde vamos a invitar bandas de Bolivia y Perú. Hay público para este género y es importante que Arica cuente con una banda que va a telonear a Iron Maiden, uno de los grupos más grandes del mundo", dijo Vargas.