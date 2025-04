Banda chilena Newen Afrobeat estará en el Festival Glastonbury 2025

El grupo chileno Newen Afrobeat fue confirmado para presentarse en la próxima edición del prestigioso Festival Glastonbury.

En particular el colectivo será parte del line up del Croissant Neuf, un especial escenario de Glastonbury que funciona exclusivamente con energía solar.

Glastonbury 2025 se realizará en el Reino Unido entre el 25 y el 29 de junio con Rod Stewart, Olivia Rodrigo, Neil Young, Charli XCX y The 1975 como sus artistas principales.

We’re pleased to announce this year’s line-up for @CroissantNeuf , Glastonbury’s original solar-powered venue!



—



CROISSANT NEUF BIG TOP

AFRODELIC

BANCO DE GAIA

CVC

DIZRAELI X JOY MACHINE

FLO & JOAN

GEMMA ROGERS

GETDOWN SERVICES

JUNIOR JUNGLE

K.O.G

LATINAS OF LONDON

LAZY HABITS… pic.twitter.com/3nWlx8KZwJ