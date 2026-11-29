En plena gira internacional y a pocos días de hacer sold out de su primer estadio en Chile, el artista chileno Easykid sumó uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al quedarse con el premio a "Propuesta Alternativa del Año" en los Premios Rolling Stone en Español.

La ceremonia se realizó en Ciudad de México y reunió a grandes figuras de la música internacional, en donde el chileno se quedó con el galardón de una categoría que también contaba con nominaciones de destacados artistas como Álvaro Díaz, Nsqk, Judeline, Girl Ultra, Ralphie Choo y Rusowsky.

Con un sonido que ha sabido llevar el reggaetón más allá de sus estructuras tradicionales, incorporando influencias del rock, el pop y el R&B, Easykid ha construido una identidad musical propia que hoy está siendo reconocida internacionalmente. Este premio llega en medio de un tremendo año para el artista nacional, marcado por sus colaboraciones internacionales, entre ellas Kali Uchis y J Balvin.

Además Easykid se encuentra en pleno desarrollo de su gira internacional "Soy Un Fatalista Int Tour 26/27", que comenzó el pasado 14 de noviembre en Chile frente a 30 mil personas. Desde entonces, el artista ha llevado su música a Buenos Aires, Lima, Monterrey y Ciudad de México.