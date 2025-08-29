Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Javiera Parra, Andrea Tessa y Gepe se unen en el show "Cancionero Chileno"

Serán nueve funciones, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Javiera Parra, Andrea Tessa y Gepe se unen en el show "Cancionero Chileno"
Nueve shows contempla el evento "Cancionero Chileno", que reúne a Javiera Parra, Andrea Tessa y Gepe en las voces, junto a destacados músicos como Camilo Salinas, Martín Silva o Claudio Constanzo.

Con la dirección artística de Martín Erazo, se trata de un homenaje "a la riqueza sonora del país, con una selección de populares canciones chilenas en una experiencia musical que une tradición, modernidad y memoria".

Las fechas, en el Teatro Municipal de Las Condes, se realizarán los días 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 14 de septiembre; y tienen entradas a la venta en el sitio del propio teatro, desde 24.000 pesos.

