Lucybell dará show gratuito en una estación del Metro

En el marco del Ciclo Música de Estación, Metro de Santiago festejará sus cinco décadas de historia con un concierto gratuito de Lucybell, en una presentación que forma parte de las actividades culturales con las que la empresa busca acercar el arte a los pasajeros y a la comunidad.

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos de Lucybell, banda que en 2025 anunció un receso indefinido tras 34 años de trayectoria.

Con su característico sonido atmosférico y letras cargadas de emoción, el grupo liderado por Claudio Valenzuela promete transformar la rutina del viaje subterráneo en una experiencia única.

El show se realizará este martes 19 de agosto, a las 17:00, en la estación Quinta Normal de Línea 5.

El evento, además, se enmarca en la despedida de la banda, que también prepara un concierto masivo el próximo 9 de octubre en el Movistar Arena, donde revisitarán su icónico disco "Peces".