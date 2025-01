"Manifiesto" de Víctor Jara fue destacada por Rolling Stone como una de las "mejores canciones de protesta"

"Manifiesto", una de las composiciones más insignes de Víctor Jara, fue destacada por la revista Rolling Stone como una de las "100 mejores canciones de protesta".

El tema del cantautor chileno se ubicó en el puesto 52 de este ránking, el cual destacó a Jara como "el líder del movimiento de la nueva canción chilena" y "una voz para la clase trabajadora y una sensación del folk a nivel mundial".

"Tocada de manera amable y cantada con ternura, 'Manifiesto' es una oda al poder de cambo de la música cuando está en manos del hombre común", agregó Rolling Stone.

"Manifiesto" fue estrenada oficialmente en 1974 tras el asesinato de Víctor Jara a manos de agentes de la dictadura de Pinochet. Originalmente el tema iba a ser parte de su álbum "Los tiempos cambian", pero la llegada del regimen militar frustró el lanzamiento del disco y el debut de esta canción.

Además de Víctor Jara, este listado incluye a artistas como Rage Against the Machine, Public Enemy, Aretha Franklin, James Brown, Nina Simone, Bob Dylan y Marvin Gaye. De acuerdo al ránking, la mejor canción de protesta de todos los tiempos es "A Change Is Gonna Come" de Sam Cooke.