Pablo Chill-E fue asaltado en Iquique: Ladrón simuló ser un fanático

El cantante Pablo Chill-E denunció este domingo haber sido víctima de un robo en la ciudad de Iquique.

A través de sus redes sociales el autor del hit "Gitana" contó que le habían hecho un robo con sorpresa. "Mi gente estoy bien por si acaso, no me asaltaron", aclaró de entrada

"Aquí en Iquique la gente me ama brígido, solo que una malaya culiá (sic) me pidió una foto y como soy buena onda, fui y me la saqué, y cuando estamos en eso, él va y se me tira al cuello y me tiró la cadena", agregó.

Tras el hurto el músico se acercó a una comisaría local para denunciar el hecho. De acuerdo a Chilevisión, Carabineros logró dar con tres sospechosos en la toma del Paso La Mula ubicada en la comuna de Alto Hospicio.

Sin embargo los sujetos no tenían la especie mencionada, por lo que Pablo Chill-E decidió dejar sin efecto la denuncia.