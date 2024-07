Nacho Cano, ex Mecano, fue detenido por contratación ilegal de inmigrantes

Nacho Cano, ex integrante del grupo Mecano, fue detenido en España por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para el musical "Malinche".

De acuerdo a El País, el artista fue denunciado por varios trabajadores del espectáculo, señalándolo como responsable de delitos "contra los derechos de la población inmigrante y contra los derechos de los los trabajadores por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular".

Asimismo, el citado medio reveló que la encargada de la selección del personal también fue arrestada, y se está investigando a otros miembros de la producción.

Nacho Cano acusa "una operación sucia y asquerosa"

Tras ser puesto en libertad y a la espera de una citación judicial, Cano conversó con el diario El Mundo, calificando su detención como una "operación sucia y asquerosa" en su contra.

"Todos sospechábamos, pero ahora no tenemos ninguna duda de que todo esto lo ha orquestado la Policía. Esto es la Stasi, es un sistema orquestado para sacar la noticia de que estoy detenido por traer inmigrantes de forma irregular al país", dijo el músico al citado medio.

Bajo esta línea, el español indició que paga "579.000 euros en nóminas al mes y traigo a inmigrantes para darles una oportunidad. El propio embajador de México da apoyo a este programa".

"Nunca he pedido una subvención ni nada y me tengo que ver en esta situación, detenido por dar cientos de puestos de trabajo a gente que se lo merece porque quiere triunfar (...) Esto es para que todos los españoles pensemos dónde estamos viviendo. Esto es Venezuela, solo me detuvieron para decir que me detuvieron", cerró.