Nicki Minaj sale del closet político: alabó a Trump y desató polémica con dichos transfóbicos

La rapera Nicki Minaj sorprendió al revelar su color político, apareciendo este domingo en el AmericaFest, conferencia anual de Turning Point USA, organización ultraconservadora fundada por el fallecido Charlie Kirk.

En el evento, la voz de temas como "Super Bass" y "Beez in the Trap" conversó con la actual líder de la entidad, Erika Kirk -viuda del difunto activista político-, llenado de elogios al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su vicepresidente, J.D. Vance.

"Esta administración está llena de personas con corazón y alma, que me hacen sentir orgullosa de ellos (...) Los quiero a los dos (Trump y Vance). Ambos son hombres poderoso, inteligentes, fuertes y los dos tienen una habilidad extraordinaria para ser personas con las que te identificas. Yo me identifico con ellos", declaró.

Asimismo, la artista lanzó sus dardos contra Gavin Newsom, gobernador de California, refiriéndose a él como "New-scum" -apodo utilizado anteriormente por Trump-, y se mostró en contra de las personas transexuales.

"Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello. ¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada", lanzó.

Finalmente Minaj, nacida en Trinidad y Tobago, defendió su cambio de postura señalando en el foro que "está bien cambiar de opinión". En este contexto, cabe recordar que en 2018 criticó la política de "tolerancia cero" en la frontera del país norteamericano, señalando que la situación le parecía "muy aterradora".