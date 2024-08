Nicole recordó cuando tomó del cuello a sujeto que la molestó en un supermercado

La cantante Nicole recordó el día de furia que tuvo años atrás, cuando una pareja la comenzó a molestar mientras estaba en un supermercado.

En entrevista con "Discópolis" de Rock & Pop, la artista fue consultada sobre cómo lidiaba con los haters y comentarios odiosos antes, comparando la situación actual, donde los malos comentarios llegan de inmediato.

Ante esto, Nicole detalló que antes la insultaban en la calle y rememoró el momento cuando encaró a una pareja que le estaba diciendo pesadeces.

"Fue como a los 19 años que me fui a vivir sola, entonces estaba muy feliz con mi carrito y, de repente, hay una pareja que empieza a decir cosas mala onda, como 'cantai pésimo, te creí la muerte'", inició el relato.

El sujeto le tiró otro comentario de "alto calibre" y decidió enfrentarlo. "Los espero en el pasillo y le digo 'a ver, dímelo a la cara poh'", reaccionó.

"Y me acuerdo perfecto, no me siento orgullosa de esto, pero fue una reacción de 19 años recién cumplidos. Lo agarro de su chaqueta y lo pongo contra las salas de tomates y comienzan a caerle las salsas en la cabeza", detalló.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, porque Nicole precisó que lo agarró del cuello para que repitiera lo que dijo.

La artista afirmó que el sujeto gritaba "me estás ahogando" y "me está atacando", hasta que llegaron los guardias a calmar la situación.