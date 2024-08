Oasis agota entradas para su regreso y pide no revender los tickets

Una altísima demanda a nivel mundial han tenido los conciertos que la banda Oasis anunció para 2025, los primeros que darán en 16 años.

La expectación por ver a los hermanos Gallagher fue tal que Oasis tuvo que adaptar un sitio web especial ante la enorme cantidad de visitas que recibieron. "Esta página reemplaza al sitio principal debido a la alta demanda", aseguraron en la web.

En total Oasis confirmó 17 actuaciones en el Reino Unido y en Irlanda, país donde ya se agotaron los dos shows agendados en el Croke Park (más de 80 mil espectadores).

Por ahora sólo es posible adquirir boletos para las otras 15 presentaciones de los autores de "Wonderwall" en el Reino Unido, aunque las ticketeras informaron que "el stock es muy limitado".

Por su parte Oasis hizo un llamado en sus redes sociales a evitar la reventa de entradas y recordó a sus fans cuáles eran los canales oficiales para adquirir los boletos.

Estos son los únicos shows que Oasis ha confirmado por ahora. Mientras llevan a cabo diversas negociaciones para expandir su gira a nivel mundial.

🚨Please note, Oasis Live ‘25 tickets can only be resold at face value via @TicketmasterUK and @Twickets!

Tickets appearing on other secondary ticketing sites are either counterfeit or will be cancelled by the promoters.