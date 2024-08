Oasis vuelve a los escenarios tras 15 años separados

Tras varias especulaciones, Noel y Liam Gallagher anunciaron el esperado regreso de la banda Oasis.

Luego de 15 años separados, la banda de britpop se irá de gira en 2025, dejando atrás la larga disputa entre los hermanos.

"Las armas se han bajado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. vengan a verlo, No será televisado", escribieron en sus redes sociales.

De momento, los intérpretes de éxitos como "Stop Crying Your Heart Out" tendrán 14 shows por Reino Unido, que iniciarán el 4 de julio en Cardiff.

En tanto, la venta de tickets iniciará este sábado 31 de agosto a las 9:00 horas de Gran Bretaña y se espera una alta demanda.

Asimismo, se espera que los hermanos Gallagher informen sobre una posible gira mundial, que debería ocurrir en el segundo semestre del 2025 o durante 2026.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb