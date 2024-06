Reportan regreso de Paul McCartney a Sudamérica este 2024

El legendario músico Paul McCartney volvería a Sudamérica a fines de de 2024, en específico a Brasil, y se espera que incluya otros países, como Chile.

Según reporta el periodista brasileño José Norberto Flesch, especialista en anuncios de conciertos en la región, el ex Beatle se presentaría en tierras brasileñas "en noviembre o diciembre".

Aunque no hubo indicios de conciertos en otros países, McCartney estaría en Sudamérica en la última parte de este 2024 y, como lo hizo con giras como Up and Coming Tour de 2011, On the Run de 2012, Out There de 2014 y Freshen Up de 2019, posiblemente visite otros países de este lado del continente.

El último paso de McCartney por Sudamérica fue en noviembre y diciembre de 2023 pero solo en Brasil, con nueve shows en ese país. En Chile, su último show fue en marzo de 2019 en el Estadio Nacional, recinto que volvió a los conciertos en 2023.