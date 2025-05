AC/DC, Daft Punk, Enrique Iglesias ¿Qué cover podría hacer Dua Lipa en Chile?

Dua Lipa está en medio de su gira "Radical Optimism Tour", que tiene una particularidad, pues en muchas fechas la cantante albanobritánica incluye un cover diferente y canta algo de un artista nacido en el país que visita.

Así, en Melbourne, Australia, interpretó "Highway to Hell", de los héroes locales AC/DC; "Can't get you out of my head", de Kylie Minogue; y "Torn", de Natalie Imbruglia. En Sidney fue el turno de " "Never tear us apart", de INXS, y "The less I know the better", de Tame Impala; y en Auckland, Nueva Zelanda, versionó "Royals", de Lorde.

Ya en Europa, los madrileños escucharon "Hero", de Enrique Iglesias; y en la segunda noche "Me gustas tú", de Manu Chao. En Lyon, Francia, el turno fue para "Get lucky", de Daft Punk; y luego en una fecha en Hamburgo, Alemania, sonó "Winds of change", de Scorpions.

En París en tanto, Dua Lipa interpretó "Be my baby", de Vanessa Paradis.

¿Qué cover podría cantar Dua Lipa en Chile?

Dua Lipa girará hasta fines de agosto por el Viejo Continente, y en septiembre llegará a Canadá y Estados Unidos, en noviembre bajar al Cono Sur, con shows en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia; cerrando la gira en diciembre, con tres fechas en la capital de México.

En Santiago de Chile, la intérprete de "Levitating" y "Houdini" estará los días 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional, con la primera fecha ya completamente agotada.

¿Y podría haber covers de artistas chilenos? El idioma -como probó en España- no es un problema, e inmediatamente surge una opción conocida mundialmente: "Gracias a la vida", de Violeta Parra, que también han interpretado en vivo Arcade Fire, Mr. Bungle y Shawn Mendes, entre otros.

Otro artista chileno reconocido internacionalmente es Víctor Jara, con un amplio catálogo, y quien ha sido versionado por Attaque 77, Cultura Profética, Joan Baez o Bruce Springsteen.

O quizás Dua Lipa podría sumar una canción de su total gusto y que representa al nuevo movimiento urbano nacional: "Ultra solo", de Polimá Westcoast, tema que incluso tarareó años atrás en México.