Rupert Grint, actor de "Harry Potter", protagoniza nuevo video de Ed Sheeran

Rupert Grint, el icónico intérprete de "Ron Weasley" en "Harry Potter", protagoniza el nuevo video de Ed Sheeran, "A Little More", estrenado este jueves en diversas redes y en el que el actor británico da vida a un excéntrico personaje obsesionado con el cantante, marcando su segunda colaboración musical, tras "Lego House" en 2011.

"No había trabajado con Rupert en 14 años... Estoy muy feliz de que dijera que sí", confesó Sheeran, destacando su complicidad: "Rupert, mi hermano de otra madre, gracias por lanzarte a esto".

La amistad entre ambos, reforzada por su parecido físico, queda plasmada en un guiño al meme de Spider-Man señalándose mutuamente.

El sencillo, el cuarto adelanto del álbum "Play" (que se edita el 12 de septiembre), muestra a Grint saliendo de prisión tras fingir ser Sheeran en un concierto. Sin embargo, su obsesión persiste: ve al artista en todas partes, incluso durante su propia boda. La narrativa absurda y los constantes cambios de vestuario convierten la producción en una de las más extravagantes del cantante.

"Es el rodaje más largo y loco que he hecho", admitió Sheeran. La química entre los pelirrojos y el humor surrealista reviven la magia de su primera colaboración, donde Grint también interpretaba a un fan perturbado. Por ello, Sheeran no solo celebra su nuevo disco, sino que rinde homenaje a una amistad que trasciende la pantalla.