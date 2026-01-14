Defensa se abre a desescalar estado de excepción en Macrozona Sur

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, reconoció la posibilidad de comenzar una desescalada del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur tras casi cuatro años de vigencia de la medida.

Este miércoles el Senado volvió a aprobar la prórroga de la medida, que rige desde el 18 de mayo de 2022. Y la secretaria de Estado apuntó que podría comenzar a retirarse parte del personal militar que cumple funciones en zonas de las regiones del Biobío y La Araucanía.

"Tenemos que ver cómo se va desescalando, dónde se puede y cuáles son efectivamente los lugares que por distintas razones quedan todavía grupos o más anarcos o más ultras infiltrados. Yo creo que ese es un tema que ya en este mes nosotros hemos logrado que se mantenga la zona de excepción, pero no se puede vivir toda la vida con zona de excepción", expuso la secretaria de Estado.

"El desescalamiento se ha ido dando naturalmente. Usted vaya y pregúntele a la gente que está veraneando en Pucón si siente miedo, si le pasa algo, y seguramente no. Y eso es La Araucanía también. Hay territorios en los cuales prácticamente no pasa nada distinto de cualquier comuna de Chile", añadió.

De todas maneras, la ministra dijo que será resorte del Gobierno que entre un análisis respecto de estas medidas.