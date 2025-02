Trump asegura que sus seguidores abuchearon a Taylor Swift en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus seguidores fueron los responsables de los abucheos de este domingo contra la cantante Taylor Swift durante el Super Bowl que enfrentó a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles.

"La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift", dijo el magnate en un mensaje publicado en Truth Social, su red social.

"Salió del estadio abucheada. ¡MAGA ("Make America Great Again", la base trumpista) no perdona!", añadió.

Taylor Swift got showed on the big screen and got booed aggressively.



