¡Qué dueto!: Lady Gaga y Bruno Mars se unen para su próximo single "Die with a smile"

Trascendió que los artistas de talla mundial Lady Gaga y Bruno Mars juntarán fuerzas y juntos interpretarán una nueva canción titulada "Die with a smile" (Muera con una sonrisa).

Gaga, quien hace algunas semanas tuvo una impactante presentación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, confirmó recientemente que una nueva colaboración con el intérprete de "Locked out of heaven" viene en camino.

"Mientras esperan LG7 (el próximo álbum de Gaga), "Die with a smile", un dueto junto a Bruno Mars", publicó la estrella en su cuenta de Instagram, junto una foto publicitaria del sencillo donde ambos aparecen con vistosos atuendos.

Por su parte, el músico hawaiano compartió una foto de él mismo, mientras viste una camiseta que dice el nombre de su colaboradora.

¿Cuándo se estrenará "Die with a smile", el nuevo sencillo de Lady Gaga y Bruno Mars?

La primera canción de Lady Gaga desde que aparició en el tema de The Rolling Stones "Sweet sounds of Heaven" el año pasado, saldrá a la luz junto a su video musical el 16 de agosto a las 12 am.

En el caso de Bruno Mars, corresponde a su primer tema en tres años, después de que 2021 publicara su álbum debut con Anderson .Paak y su conjunto Silk Sonic, titulado "An evening with Silk Sonic".