R.E.M. se reunió por primera vez en 15 años: Tocaron uno de sus clásicos

El grupo R.E.M., considerado uno de los grandes exponentes del rock alternativo, concretó su primera presentación a 15 años de su disolución.

El cuarteto integrado por Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry sorprendió al hotel Marriot Marquis de Nueva York con su primera actuación desde 2011 para celebrar su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll.

A surprise performance by @remhq last night at their induction into the @SongwritersHOF - Just one song, an acoustic version of "Losing My Religion" - but it was the first time the 4 original members had played together publicly since 2007. More on @CBSMornings pic.twitter.com/XubOAWTOtc