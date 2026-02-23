Robbie Williams vuelve a Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantante Robbie Williams regresará a Chile este 2026 de la mano de su nuevo álbum "Britpop".

El músico británico, que ha conseguido el #1 en Reino Unido con su último lanzamiento, se presentará el 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Este espectáculo marcará su cuarta visita al país. La primera fue en 2004, cuando se presentó en Santiago en medio de la gira promocional de "Escapology", instancia que también es recordada por su comentado paso por Canal 13 y el episodio televisivo junto a Luis Jara.

Dos años más tarde, regresó para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional, donde reunió a miles de asistentes con un show que combinó sus mayores éxitos con segmentos de interacción directa con el público.

En tanto, la última presentación del exTake That se concretó en 2018, cuando actuó en el Movistar Arena como parte de la gira "The Heavy Entertainment Show Tour".

Venta de entradas

Las entradas para Robbie Williams estarán disponibles a partir del lunes 2 de marzo a las 12:00 horas a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general iniciará el miércoles 4 de marzo a la misma hora y mediante el mismo sistema.