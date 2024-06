Coldplay tocó con la palestino-chilena Elyanna en Glastonbury

La mundialmente famosa banda británica Coldplay fue la encargada de cerrar la jornada de sábado en el festival Glastonbury, y su show incluyó la participación de la palestino-chilena Elyanna.

La artista, radicada desde 2017 en Estados Unidos, acompañó al grupo en la interpretación de las canciones "Arabesque" y "We pray", esta última una nueva colaboración entre Coldplay, Little Simz y Burna Boy, detalla The Independent.

De 22 años, Elyanna ya había sorprendido semanas atrás por su presentación en la televisión estadounidense, en el late de Stephen Colbert.

"Es hija de un poeta palestino, cuyo padre es un poeta y cantante palestino y cuya madre es una pianista de Chile", profundizó el medio, que también recordó que fue la primera persona en cantar en árabe en "The Late Show with Stephen Colbert" y que se presentó usando una kufiya palestina en su cabeza.