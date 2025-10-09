Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Rock

Fundador de Kiss chocó tras desmayarse mientras conducía

Autor: Cooperativa.cl

"Pasa, sobre todo a quienes somos malos conductores...", escribió el músico.

Fundador de Kiss chocó tras desmayarse mientras conducía
El bajista y fundador de Kiss, Gene Simmons, sufrió un accidente de tránsito en Los Angeles, tras perder el conocimiento mientras conducía un automóvil, chocando luego a otro vehículo que estaba estacionado.

"Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente", comentó en redes sociales el músico, de 76 años, quien fue asistido por Bomberos de Los Angeles, tras lo cual fue trasladado a un hospital.

"Pasa, sobre todo a quienes somos malos conductores...", agregó Simmons, mientras que su relacionador público aseguró que tras el choque -cerca del mediodía del miércoles pasado- el también cantante ya estaba de vuelta en sus actividades normales.

