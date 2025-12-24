Senapred mantiene alerta roja en comuna de Maule por incendios forestales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta roja en la comuna de Maule -ubicado en la región homónima- debido a dos incendios forestales que todavía no han sido extinguidos.

El primer siniestro se denomina "Chacarillas 2", que está controlado y ha consumido 35 hectáreas. En su combate, trabajan una brigada de Conaf y un camión aljibe.

Sin embargo, la segunda emergencia es más crítica: "Cerro Maule" se encuentra en actual combate y ha quemado 1.127 hectáreas. Además, amenaza a sectores poblados; motivo por el que Senapred envió alertas de evacuación el miércoles.

Entre esas zonas, destacan Loteo don Humberto, La Campiña, Doña Antonia, Brisas del Maule, Tres Montes, Chacarilla, Chacarillas, Cerro Maule, Estadio Maule, Gredas de Unihue, Ovejería Negra y Las Canteras de Unihue.

Con el fin de extinguir las llamas, personal de Bomberos de Maule, Cumpeo, Chanco, Parral, Molina, Cauquenes y Constitución están en el lugar. También acudieron siete brigadas y siete técnicos de Conaf, una brigada de Talca; siete aeronaves, un camión aljibe municipal, cinco skidder y uniformados de Carabineros.

En la comuna de Linares, en tanto, se declaró alerta amarilla por el incendio "Vara Gruesa", que está controlado y que ha consumido 32 hectáreas.

El fuego es combatido por una brigada de Conaf, una brigada de Linares, dos camiones aljibes municipales, un aljibe del MOP, cuatro vehículos de Carabineros, cinco vehículos de seguridad municipal y un equipo de Gestión de Riesgos y Desastres de Linares.