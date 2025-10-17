Gene Simmons y la muerte de Ace Frehley: "Nadie puede igualar su legado"

Gene Simmons usó sus redes sociales para enviar un mensaje a los fans de Kiss y compartir sus sentimientos a raíz de la muerte de su excompañero de banda Ace Frehley, víctima de una hemorragia cerebral, a los 74 años.

El bajista y líder de Kiss junto a Paul Stanley, recordó que "Spaceman" mirando al pasado, por su aporte a la banda, pero también enfatizando que sería parte del homenaje que en diciembre recibiría el icónico grupo de rock.

"Nos rompe el corazón. Ace ha fallecido. Nadie puede igualar su legado. Sé que amaba a sus fans. Me lo dijo muchas veces. Y lo que es más triste, Ace no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre. Ace fue el eterno soldado de la roca. ¡Que su legado perdure por mucho tiempo!", posteó Simmons.

Ace se unió a Kiss como guitarrista en 1973, semanas después de que Stanley (voz y guitarra), Simmons (voz y bajo) y Peter Criss (voz y batería) fundaran la agrupación en Nueva York.

Con Kiss, Frehley estuvo hasta 1982, para luego reintegrarse entre 1996 y 2002, siendo responsable de riffs y solos en canciones muy trascendentales del catálogo kissero, como las de los discos "Kiss" (1974), "Hotter Than Hell" (1974), "Dressed to Kill" (1975) y "Destroyer" (1976); los primeros cuatro editados y que cambiaron radicalmente el mundo del rock and roll, tanto musical como visualmente.