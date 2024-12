Incendio destruyó el Hotel Morrison, portada del álbum de 'The Doors'

Un gran incendio arrasó con el Hotel Morrison de Los Ángeles, símbolo histórico de la ciudad y conocido por protagonizar la portada del legendario álbum de la banda estadounidense de rock 'The Doors'.

El siniestro, que no dejó víctimas, destruyó la fachada de este histórico edificio, catalogada como inhabitable, mientras las autoridades investigaban este viernes las causas que pudieron ocasionar el fuego, que se originó en el cuarto y último piso, y rastrean la estructura para valorar daños.

A massive fire today destroyed the Morrison Hotel in downtown L.A. Firefighters tell me dozens of homeless people were living inside the vacant building. The Morrison was famous from the legendary 1970 Doors’ album and was considered a landmark in LA. pic.twitter.com/iJsLq5e9ss