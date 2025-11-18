La polera "de culto" que encandila a los fans de Oasis

La gira de reunión de Oasis avanza por América del Sur, con un show en el Estadio Nacional de Santiago este miércoles 19 de noviembre, y luego dos fechas -sábado 22 y domingo 23- en Sao Paulo, Brasil.

El tramo comenzó en Argentina, donde la banda británica ofreció dos conciertos a estadio lleno en el Monumental de River Plate, ante una total devoción de sus seguidores.

Este fanatismo ha llevado a la banda a establecer negocios anexos, como una tienda de ropa oficial, en sociedad con una marca deportiva alemana, que se instala en ciudades donde se presentarán los hermanos Gallagher.

Y si bien nada puede evitar el "pirateo" de poleras, bolsos, chapitas, pañuelos, pósters y cuanto souvenir se le pueda ocurrir a los comerciantes, en Buenos Aires el mercado ambulante en torno a Oasis superó cualquier límite, vendiendo una polera que sin duda será icónica con el tiempo, porque quien las fabricó sin duda nunca en su vida supo que no existe ningún grupo británico llamado "Hoasis", hasta ahora, al menos.