¿Llegará a Chile? Así partió la nueva gira de AC/DC

"Power Up Tour" se llama la nueva gira de AC/DC, la primera en ocho años y que incluye el regreso de Brian Johnson, y que tuvo su debut ante 70.000 personas en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania, la noche del viernes 17 de mayo.

Además, del histórico hombre de la boina, la banda tiene en sus filas al inconfundible Angus Young en guitarra, y con ellos Stevie Young -sobrino de Angus- en la guitarra rítmica, Matt Laug en batería, y Chris Chaney en el bajo, reemplazante desde febrero del ahora jubilado Cliff Williams

La lista de canciones fue la misma que AC/DC tocó en octubre de 2023 en el festival estadounidense Power Trip, aunque con pequeñas modificaciones en el orden.

Así, AC/DC partió con "If You Want Blood (You've Got It)" y "Back in Black", para cerrar con la triada "Let There Be Rock", "TNT", "For Those About To Rock (We Salute You)".

¿Llegará a Chile el tour de AC/DC?

La gira de AC/DC contempla exactos 3 meses por Europa, con 21 conciertos repartidos entre Alemania, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza, Inglaterra, Eslovaquia, Bélgica, Francia e Irlanda.

Si los británico-australianos llegan a otros continentes es aún incierto, más aun considerando que para muchos en el mundo de la música se trata de "la despedida", por la edad de Johnson (76 años) y Angus (69)

Aun así, en Brasil se especula que el grupo estará en el continente, posiblemente entre septiembre y octubre, aunque ya se descartó que sea en el festival Rock in Rio.

Si se concreta Brasil, es casi lógico que AC/DC toque en otra plaza de su total agrado: Argentina, tal como ocurrió en 2009, cuando llenó tres veces el estadio de River Plate; sin pasar por Chile.

¿Depende de la disponibilidad del Estadio Nacional? Puede ser una razón, aunque la hasta ahora única presentación en Chile -en octubre de 1996- fue en un recinto de menor tamaño: el Velódromo, lo que podría poner en duda si AC/DC llenaría una plaza que haga justicia al costo del show.

AC/DC: Setlist en Gelsenkirchen, Alemania