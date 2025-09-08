Muere a los 81 años Rick Davies, fundador de Supertramp

El músico británico Rick Davies, cofundador, vocalista y pianista de Supertramp, falleció este fin de semana en su casa de Long Island, a los 81 años y tras una larga batalla contra el mieloma múltiple, según confirmó la propia banda a través de un comunicado oficial publicado en sus canales.

"Supertramp Partnership lamenta profundamente anunciar el fallecimiento del fundador de Supertramp, Rick Davies, tras una larga enfermedad", expresó la agrupación, añadiendo: "Tuvimos el privilegio de conocerlo y tocar con él durante más de cincuenta años. Transmitimos nuestro más sincero pésame a Sue Davies".

Nacido en Swindon (Inglaterra) en 1944, su amor por la música comenzó en la infancia con sus habilidades en la batería y el piano, lo que derivó en una pasión por el jazz, el blues y el rock. Junto a Roger Hodgson fundó Supertramp en 1969 y se convirtió en la voz y pianista de clásicos como "Goodbye Stranger" y "Bloody Well Right".

"Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido de la banda", recordó el comunicado.

Con el álbum "Crime of the Century"(1974), la banda alcanzó su primer gran éxito, pero fue "Breakfast in America" (1979) el que los llevó al estrellato mundial, vendiendo millones de copias y ganando dos premios Grammy. Tras la salida de Hodgson en 1983, Davies mantuvo vivo el proyecto hasta que su salud lo obligó a retirarse de los escenarios.

Más allá de la música, sus compañeros lo recordaron por "su calidez, resistencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas". En sus últimos años, ya lejos de las giras internacionales, disfrutaba tocando con su grupo local, "Ricky and the Rockets".

"La música y el legado de Rick siguen inspirando a muchos, y es testimonio de que las grandes canciones nunca mueren", concluyó la banda en su despedida.