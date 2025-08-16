Plant explica por qué no quiso estar en la despedida de Black Sabbath

Robert Plant, otrora vocalista de Led Zeppelin, reconoció que estaba invitado a la despedida de Black Sabbath, el pasado 5 de julio en Birmingham, pero reveló las particulares razones que tuvo para no asistir.

El concierto "Back to the Beginning", lleno de invitados de lujo del mundo del rock y el heavy metal, terminó siendo textualmente la despedida de Ozzy Osbourne, quien murió 17 días después, el 22 de julio.

En conversación con la revista Mojo, el intérprete contó que fue invitado por el guitarrista Tommy Iommi, y aunque no especificó si era como asistente VIP o como cantante, Plant sí detalló por qué prefirió no asistir y seguir con su actual estilo "libre" de vida.

"Le dije: Tomy, me encantaría ir, pero no puedo. Simplemente no puedo. No digo que prefiera estar con Peter Gabriel o Youssou N'Dour, pero no sé nada de lo que pasa en ese mundo ahora mismo. No lo denuncio, no tengo nada en contra. Es que encontré otros lugares tan ricos", relató.

Esto, agrega, tiene que ver con su vida "laissez-faire, de trato fácil", de la mano de su proyecto acústico Saving Grace: "Los conciertos son tan pequeños que si nadie quiere ir, no es el fin del mundo".