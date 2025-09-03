Roger Waters ninguneó a Osbourne y Black Sabbath: Hijo de Ozzy respondió en duros términos

El músico Roger Waters se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que desacreditara la carrera del fallecido Ozzy Osbourne y su grupo Black Sabbath.

En entrevista con The Independent Ink, el ex Pink Floyd mencionó al "Príncipe de las Tinieblas" cuando hablaba sobre una supuesta utilización de los medios de figuras pop para desviar la atención de temas políticos.

"El mismo Ozzy Osbourne que murió, Dios lo bendiga, y que sea cuál sea el estado en que vivió toda su vida, nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates", lanzó Waters.

Luego agregó que "su música, no sé, me importa un carajo. Black Sabbath me da igual, nunca me gustó. No me interesa morder cabezas de pollos ni lo que sea que hagan. Me da igual".

La respuesta de Jack Osbourne

Jack Osbourne, hijo del líder de Black Sabbath, respondió en duros términos a Roger Waters, a quien calificó como "un imbécil".

"Que te jodan, Roger Waters. Que patético y falto de tino te has vuelto. La única forma de tener atención es vomitar mierda a través de la prensa. Mi papá siempre pensó que eras un imbécil, así que gracias por darle la razón", aseguró Osbourne en su cuenta de Instagram.