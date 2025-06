Sabrina Carpenter considera prohibir los teléfonos móviles en sus conciertos

La cantante Sabrina Carpenter generó debate al expresar su apoyo a la prohibición de teléfonos móviles en conciertos. En una entrevista reciente con Rolling Stone, la artista admitió, al ser consultada sobre si implementaría esta medida en sus shows: "Esto, honestamente, enfadará a mis fans, pero absolutamente".

La idea surgió tras asistir a un concierto de Silk Sonic en Las Vegas, donde le retiraron el teléfono. "Nunca había tenido una mejor experiencia en un concierto. Realmente sentí que estaba en los 70's. Todos cantaban, bailaban, se miraban y reían, se sintió tan hermoso", compartió.

Sin embargo, Carpenter reconoce que los celulares son parte de la era actual: "Crecí en la época en que la gente lleva iPhones a los conciertos, y lamentablemente se siente súper normal", dijo.

Aunque no planea implementar la medida pronto, bromeó: "Dependiendo de cuánto quiera seguir de gira y qué edad tenga... chica, quítales esos teléfonos. No me hagan zoom cuando tenga 80 años", concluyó.

Artistas como Adele, Jack White y Busta Rhymes también han criticado el uso excesivo de móviles en shows. "Disfrútenme en la vida real, no a través de una pantalla", pidió Adele en un concierto en 2016.