Shakira a Rio de Janeiro: Cantante dará masivo y gratuito show en Copacabana

Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo próximo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, en el que, así como ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.

"Confirmado", se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en un mensaje en redes sociales que publicó junto a una presentación de la cantante colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento "Todo el mundo en Río".

La intérprete de "Waka Waka" y "Pies descalzos'"estaba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río que incluía a ídolos mundiales como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño. Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado, dentro de su gira "Las mujeres ya no lloran", con escalas en Río y Sao Paulo.