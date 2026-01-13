BTS está de regreso con gira mundial que pasará por Chile: Fechas confirmadas

Tras un par de años de receso el grupo surcoreano BTS anunció su regreso a los escenarios con una gira mundial que incluye a Chile dentro de sus paradas.

En 2022 sus miembros comenzaron a realizar su servicio militar obligatorio según las leyes de Corea del Sur, con la promesa de retornar como banda una vez concluidos estos procesos.

A través de redes sociales la compañía Big Hits -que trabaja con BTS- compartió la larga lista de conciertos que realizará el grupo entre 2026 y 2027, y que comenzarán en abril próximo en Goyang.

Japón, Estados Unidos, Canadá, España, Bélgica, Alemania, Francia y Reino Unido están contemplados para los meses siguientes.

BTS en Chile en 2026

Luego BTS visitará cinco ciudades en Latinoamérica, incluyendo Santiago de Chile con dos shows fijados para el 16 y el 17 de octubre.

El recinto para los shows de BTS en Chile y el detalle de la venta de entradas serán anunciados próximamente.