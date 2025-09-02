Chencho Corleone suma un segundo concierto en Chile

En julio pasado, el cantante urbano Chencho Corleone anunció su vuelta al país, con un show el 22 de noviembre en el Movistar Arena, y ahora el puertorriqueño programó un segundo concierto, un día antes de esa presentación.

Así, la nueva cita de Corleone con sus fans será el viernes 21 de noviembre, cuando presente su "Solo Tour" en el Arena Monticello.

Las entradas estarán a la venta desde las 14:00 horas del 4 de septiembre, a través de Ticketmaster, pero no se reveló los valores que tendrán los boletos.

Exintegrante de Plan B, Chencho Corleone inició un carrera como solista, pero que también ha complementado como productor para otros artistas del género.